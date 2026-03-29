29.03.2026
Мицкоски: Реконструкцијата на охридскиот аеродром ќе ги зголеми капацитетот и квалитетот на патувањата, очекуваме двоцифрен раст на патници

29.03.2026

Премиерот Христијан Мицкоски денеска присуствуваше на почетокот на реконструкцијата на охридскиот аеродром „Св. Апостол Павле“, истакнувајќи дека станува збор за историски настан за градот, крајбрежјето и соседните општини.

-Ми претставува особено задоволство што можам да присуствувам на еден историски настан и за Охрид и за охридското крајбрежје и за останатите општини кои што тука гравитираат. Со оваа реконструкција на аеродромот се зголемува самиот капацитет и квалитет, и се надевам дека ќе биде завршено во предвидениот рок, рече Мицкоски.

Премиерот исто така истакна дека за првите два месеци од годинава, скопскиот аеродром има зголемување на патници од 30%, а охридскиот околу 20%. Според очекувањата на директорот на ТАВ Македонија, оваа година ќе се забележи двоцифрен раст на двата аеродрома.

-Разговараме и преговараме со голем број на тур-оператори кои ќе организирано носат туристи на охридското крајбрежје. Со еден веќе сме во завршна фаза на преговори и се надеваме дека наскоро ќе потпишеме договор, додаде Мицкоски.

