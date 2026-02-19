 Skip to main content
19.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 19 февруари 2026
Неделник

Мицкоски: Опозицијата е изгубена во своето политичко мочуриште

Македонија

19.02.2026

Имаме опозиција која е изгубена во своето политичко мочуриште и се обидува преку ад хоминем напади да се догребе до некоја сламка за спас“, изјви премиерот Христијан Мицкоски, коментирајќи ги обвинувањата од опозицијата за користењето на владиниот авион.

Мицкоски во „Само интервју“ на ТВ Канал 5 посочи дека секој кој имал потреба и го запазил протоколот го користел владиниот авион.

Некаде треба да стигнете побргу и да се вратите побргу бидејќи имате обврски, а од друга страна имаме опозиција која е изгубена во своето политичко мочуриште. Повторно ни криви ни должни го мешаат моето семејство. Моето семејство беше таму, им се придружив, наместо три останав четири дена и пред нив се вратив со шефот на моето обезбедување“, рече Мицкоски во однос на патувањето со владиниот авион во Сплип покажувајќи лист од барањето за патувањето.

Мицкоски додаде дека сега повторно ќе треба да се извинуваат, осудени се во неколку наврати како политичка партија дека клеветат и дека лажат.

Премиерот посочи дека во изминатите 20 месеци од опозицијата не слушнал ништо освен лаги и лични навреди.

Ние како опозиција имавме политики кои ги нудевме како решение“, рече Мицкоски. 

Поврзани вести

Македонија  | 19.02.2026
Мицкоски: Нема да има предвремени избори, реконструкција на Владата најдоцна до јуни
Македонија  | 19.02.2026
Мицкоски: Мекото ткиво на македонскиот идентитет се вика СДСМ, Венко ми викаше дека нема проблем со промена на Уставот
Македонија  | 19.02.2026
Мицкоски: На листата на Владата за државен обвинител се тројца кандидати, Ленче Ристоска не е меѓу нив
﻿