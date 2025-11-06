Мицкоски: Македонија останува посветена на европскиот пат, но без двојни стандарди и политички притисоци

Европската комисија го објави Годишниот извештај за напредокот на земјата во процесот на пристапување во Европската Унија. Извештајот не е оценка за една година или за една влада, туку за континуитетот на реформските процеси, нивото на институционална зрелост и начинот на кој земјата одговара на долгорочните европски приоритети- изјави премиерот Христијан Мицкоски, по примањето на Годишниот извештај за напредокот на земјата во процесот на пристапување во Европската Унија од страна на евроамбасадорот Михалис Рокас.

Она што е најважно да се каже на почетокот е дека Владата останува 100% усогласена со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската Унија, што претставува важна придобивка за карактерот на нашите меѓусебни односи и за нивото на нашата посветеност кон европските вредности. Во извештајот се нотира дека во некои области постои „одреден“ или „ограничен напредок“. Конкретно, нема области со назадување, а во четири поглавја е забележан „добар напредок“. Во едно поглавје, „Слободно движење на капитал“, дури е зголемено нивото на подготовка, благодарение на приклучувањето кон SEPA и спроведувањето на мерките против перење пари и финансирање на тероризам – истакна Мицкоски.

Комисијата ги поздравува чекорите направени во делот на економијата, со стабилен банкарски сектор, умерен раст на БДП, усвојување на Законот за јавна внатрешна контрола и назначувањето на членовите на Фискалниот совет, мерки кои ја зајакнуваат фискалната дисциплина и транспарентност.

Позитивни оценки има и за дигитализацијата, модернизацијата на јавната администрација, воспоставувањето на системите за е-набавки и зајакнувањето на сајбер-безбедноста.

Напредок е забележан и во образованието, науката и младинските политики, особено преку зголеменото учество во програмите Horizon Europe и COST.

Во областа на инфраструктурата, Европската комисија ги нотира големите активности околу Коридорот VIII, TEN-T мрежата и новиот Закон за енергија со кој се отвора патот кон зелена и праведна транзиција. Континуирано ја унапредува својата подготвеност во областа на слободата на изразување и медиумските слободи. Важно е да се потенцира делот дека е постигнат реален напредок во клучни сегменти на медиумската регулатива и институционалната независност. Особено за финансиската независност на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги која е зајакната и тоа претставува важен чекор кон транспарентно и професионално медиумско работење. Дополнително, изборот на новите членови на Советот на АВМУ од страна на Собранието ја потврдува заложбата за демократски процес и институционална стабилност – нагласи Мицкоски.

Овие чекори придонесуваат кон зајакнување на јавниот интерес.