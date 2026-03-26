Мицкоски: Македонија од држава за потсмев во криза, сега е фактор на енергетска стабилност

Премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на собраниската седница за пратенички прашања за состојбите и плановите во енергетскиот сектор, потсети на моментите во енергетскиот сектор кога новата влада ја презема извршната власт, оценувајќи ја како алармантна и катастрофална состојба, катаклизмична состојба во август, септември 2024 година, со акумулации на некои 7 до 8 проценти, јаглен на депонија во РЕК Битола од 20-30 тони доволни за еден блок да работи 5-6 дена, неремонтирани рударски машини , незавршени јавни набавки, неремонтирани производни блокови, Осломеј Кичево запуштен и запоставен како споменик од некое транзициско време. Една катастрофална состојба, оцени Мицкоски.

Денес во услови на криза, не цели две години потоа, година и половина, имаме 150-160 илјади тона јаглен депонирани на двете депонии во Битола и во Кичево, имаме акумулации на околу 40 проценти количина на вода, обезбедени количини на гас заклучно со месец април потребен за затоплување на Скопје, и во моментов АД ЕСМ, поранешно ЕЛЕМ, извезува во ноќните часови во вредност којашто носи на компанијата околу 100 до 150 илјади евра на ден, во зависност од количината и цената на берзите во денот. И ова е состојбата во услови на најголемата енергетска криза за којашто експертите велат дека е поголема од онаа енергетска криза во 70тите години на минатиот век, кога дневно недостасувале околу 8 до 10 милиони барели нафта, а денес меѓу 11 и 12 милиони барели нафта. Волуменот на кризата е сличен. И ние во пикот на оваа криза не само што сме стабилни туку и извезуваме стабилност во регионот, нешто што до сега е невидено од нашата држава во услови на криза.



Мицкоски оцени дека со тоа репутацијата на Македонија е променета до степен дека се бара помош од нас.



Во услови на епска криза ние, компанија од Македонија, снабдуваме неколку аеродроми со керозин. Замислете сега ние да донесеме одлука на влада, да нема изнесување. Тие аеродроми ќе се снајдат, но со поинаква цена. Но тоа директно ќе влијае на картите авионски, на транспортните трошоци, директно ќе влијае на инфлацијата во тие држави. Тоа го прави оваа Македонија денес. Не онаа којашто правеше свадба на граничен премин за донација од 5000 вакцини, туку оваа Македонија денес, посочи Мицкоски којшто ги искоментира и предлозите од опозицијата во врска со надминување на енергетската криза, како популизам и предлози коишто и самите тие кога имаа можност не ги применуваа во кризни периоди.



Мицкоски во одговорот ги посочи и плановите за предлог за заеднички настап на регионот пред светските инвеститори а во врска со светските состојби и потреба од електрична енергија.

