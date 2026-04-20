Лефков: Владата работи во насока на исполнување на реформската агенда, европскиот пат не треба да зависи од билатерални спорови

Миле Лефков, пратеник во Собранието од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, беше гостин во денешното издание на регионалната телевизија Њусмакс, каде се осврна на темата за новата влада на источниот сосед на Македонија. Тој вели дека изборите на една суверена држава, според него се секогаш внатрешно прашање на таа држава, и ја честиташе победата на новата влада во Бугарија. Како што вели Лефков, конечно има стабилна Влада кај источниот сосед на земјава. Тој кажа дека патот кон ЕУ не треба да зависи од билатерални спорови, туку од тоа дали земјата ги исполнува реформите, за што кажа дека Владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ неуморно работи на истите.

„Значајно е да имаме ден стабилен сосед, којшто ќе може да преземе одговорност за своите постапки, затоа што вистинскиот пат кон ЕУ, и тоа сме го кажале, не е преку процесот на билатерални проблеми, туку преку преку процесот на исполнување на реформи кои што се задолжителни од ЕУ и конечно ќе имаме еден стабилен партнер којшто ќе треба да ја преземе одговорноста и да одговара за блокирањето на целиот регион“, вели Лефков.

Тој кажа дека владите во современиот свет имаат одговорност кон своите гласачи и населението, но и дека имаат одговорност кон регионот во кој се наоѓаат.

„Бугарија и бугарската Влада, ќе може сега да изберат пат дали ќе значи стабилност во регионот, дали ќе ја продолжи соработката со Република Македонија, на оние полиња на кои што треба да ја продолжи една влада којашто работи и за своите граѓани и за регионот. Притоа мислиме на порвзувањето, на заедничката соработка на многу различни полиња, наместо она со кое што до сега се среќававме тоа се блокади,предизвикување на проблеми“, истакна Лефков.

Според него, Владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ работи солидно во насока на исполнување на реформската агенда и сите реформи кои се наложени од европскиот пат.