Јанушев во работна посета на САД, средба со генералниот менаџер за сајбер-безбедносни услуги во Мајкрософт

Генералниот секретар на Владата, Игор Јанушев во наредните неколку дена престојува во Соединетите Американски Држави како дел од владината делегација, заедно со министерот за дигитална трансформација, Стефан Андоновски и министерот за локална самоуправа, Златко Перински во рамки на работната посета што опфаќа учество на 74. Национален молитвен појадок во Вашингтон, настан со долга традиција кој обединува политички лидери, верски заедници и претставници од целиот свет.