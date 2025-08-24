 Skip to main content
24.08.2025
Република Најнови вести
Недела, 24 август 2025
Неделник

Ѓорѓиевски: Првпат во историјата на Македонија наеднаш се градат многу училишта, градинки, спортски објекти и патна инфраструктура

Македонија

24.08.2025

ВМРО ДПМНЕ

На денешниот настан, Саем-Отчет под мотото „4 години работа за тебе“ свое обраќање на панел-дискусијата – 600 милиони евра за развој и локален прогрес имаше претседателот на ЗЕЛС, Орце Ѓорѓиевски, кој истакна дека има огромна разлика од минатото и сега, каде општините не добивале поддршка од централната власт за капитални проекти а сега со промена на власта се инвестира подеднакво во сите општини, без поделба.

Како што кажа министерот Перински 1200 проекти се проекти кои содржат техничка документација којашто во најголем дел беше изработена години наназад, но поради немање на финансии во минатото општините не можеа да ги реализираат, ова е проект кој наиде на позитивни реакции кај сите граѓани. За прв пат во историјата на Република Македонија, 30 години наназад не се делат општините, инвестициите стигаат до секое населено место, за прв пат во историјата на Република Македонија наеднаш се градат толку многу училишта, градинки, спортски објекти и патна инфраструктура како никогаш досега“, рече Ѓорѓиевски.

Претседателот на ЗЕЛС, Ѓорѓиевски вели дека е значајно што се инвестира во сите општини, проект којшто се случува за прв пат во историјата на државата, при што секој градоначалник според потребите на граѓаните така и ги насочува средствата во својата општина.

Сметам дека ова е проектот кој недостасуваше 30-тина години во Македонија. Се надевам дека овој проект ќе продолжи и понатаму и сериозно ќе ја градиме и менуваме државата како што тоа го правиме во моментов сега“, вели Ѓорѓиевски.

Поврзани вести

Македонија  | 24.08.2025
Паунов: За една општина е многу важно, креирањето на политиките да произлегува од комуникацијата со граѓаните
Македонија  | 24.08.2025
Трајановски: За една година пуштивме во употреба 101 километар експресни и регионални патишта во вредност од околу 200 милиони евра
Македонија  | 24.08.2025
Велковски: Инвестиравме 550 милиони денари за реконструкција и изградба на нови детски градинки