Филипче ќе го тужи Жан Митрев дека со Заев сакале да му ја земат клиниката

Лидерот на СДСМ, Венко Филипче ќе го тужи Жан Митрев по обвинувањата дека со Заев сакале да му ја земат болницата. Тој ова го најави на денешната прес-конференција каде упати критики на контото на власта.

Секој ден сум предмет сум јавен линч, црна кампања и манипулации. Дубаи, згради од 42 ката, Сент Морис. Пред некој дури ме споредија дури и со Џими Џонс убиец на 300 деца. Вчера отидоа до таму да преку Жан Митрев за кој како лекар не може да кажам што мислам. Претераа, ова ги поминува сите можни граници.

Сега ќе ги тужам. Мојот одговор преку суд ќе го добијат и наредбодавачите и извршителот. Го повикувам Жан Митрев нека отиде кај обивинител да поднесе кривична пријава, ако смее, па да одговара по кривичен законик. Не го прават тоа затоа што знаат дека ќе одговараат, а не вака да ги тужам само за клевета, рече Венко Филипче на денешната прес-конференција.