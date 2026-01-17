 Skip to main content
17.01.2026
Сабота, 17 јануари 2026
Филипче ќе го тужи Жан Митрев дека со Заев сакале да му ја земат клиниката

Лидерот на СДСМ, Венко Филипче ќе го тужи Жан Митрев по обвинувањата дека со Заев сакале да му ја земат болницата. Тој ова го најави на денешната прес-конференција каде упати критики на контото на власта.

Заев и Филипче правеле притисок врз Жан Митрев да му ја преземат клиниката!?

Секој ден сум предмет сум јавен линч, црна кампања и манипулации. Дубаи, згради од 42 ката, Сент Морис. Пред некој дури ме споредија дури и со Џими Џонс убиец на 300 деца. Вчера отидоа до таму да преку Жан Митрев за кој како лекар не може да кажам што мислам. Претераа, ова ги поминува сите можни граници.

Сега ќе ги тужам. Мојот одговор преку суд ќе го добијат и наредбодавачите и извршителот. Го повикувам Жан Митрев нека отиде кај обивинител да поднесе кривична пријава, ако смее, па да одговара по кривичен законик. Не го прават тоа затоа што знаат дека ќе одговараат, а не вака да ги тужам само за клевета, рече Венко Филипче на денешната прес-конференција.

﻿