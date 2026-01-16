 Skip to main content
16.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 16 јануари 2026
Неделник

Филипче го избра Маричиќ за претседател на ДИК

Македонија

16.01.2026

Бојан Маричиќ, поранешен вицепремиер за евроинтеграции, ќе го преземе местото претседател на Државната изборна комисија (ДИК). Одлуката, според висок партиски функционер, ја донел претседателот на СДСМ, Венко Филипче, и попладнево ја испратил до Собранието, пишува телевизија 24.

Според истиот извор, Филипче ја одложувал одлуката до последен момент, за на крај да го избере Маричиќ за прв човек на ДИК.

Во меѓувреме, екс заменичката за правда Викторија Аврамовска Мадиќ, Марија Митановска и пратеничката од СДСН Даниела Марковска, ќе му го продолжат мандатот на Борис Кондарко, но овојпат како член на комисијата.

Одлуката доаѓа откако во понеделникот, Комисијата за избори и именувања ја потврди листата на пријавени кандидати за позициите во ДИК.

