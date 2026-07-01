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ДЗР: Во Македонија, вкупно 911 бесправно изградени објекти се регистрирани во текот на 2025 година

Македонија

01.07.2026

Во Македонија, вкупно 911 бесправно изградени објекти се регистрирани во текот на 2025 година, според податоците објавени од Државниот завод за статистика.

Според статистиката, најголемиот број згради изградени без дозволи се станбени згради, со 169 случаи или 18,6 проценти од вкупниот број. Од нив, 128 се исклучиво станбени згради, 24 се главно станбени, додека 17 се објекти за слободно време и рекреација.

Покрај нив, идентификувани се и 164 огради (18%), 116 деловни згради (12,7%), 113 засолништа (12,4%), 110 проширувања, надградби и адаптации (12,1%), 106 помошни згради (11,6%), 79 гаражи (8,7%), 22 летни тераси (2,4%), 17 привремени згради (1,9%), 9 скалишта (1%) и 6 тераси (0,7%).

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