ДУИ се премисли: Нема да гласаме за „Сејф сити“

Демократската унија за интеграција одлучи денес да не гласа за Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за прекршоци, закон кој треба да стапи во сила за да може од 1 февруари да започне функционирањето на системот „Сејф сити“.

Координаторката на пратеничката група на Европскиот фронт (ДУИ), Рина Ајдари, за ТВ21 изјави дека нема да гласаат, притоа посочувајќи неколку барања за измени.

Денес во Собранието, на пленарна седница како точка на дневен ред се измените во Законот за прекршоци, кои треба да бидат усвоени.

Владејачката коалиција ВМРО-ДПМНЕ, ВЛЕН и ЗНАМ ќе гласаат, истото го најави и Левица, додека СДСМ слично како и ДУИ најавија дека нема да гласаат за измените во законот.

За законот во прашање е потребна поддршка со двотретинско мнозинство во Собранието.

Извор: ТВ21