23.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 23 јануари 2026
ДУИ се премисли: Нема да гласаме за „Сејф сити“

Македонија

23.01.2026

Демократската унија за интеграција одлучи денес да не гласа за Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за прекршоци, закон кој треба да стапи во сила за да може од 1 февруари да започне функционирањето на системот „Сејф сити“.

Координаторката на пратеничката група на Европскиот фронт (ДУИ), Рина Ајдари, за ТВ21 изјави дека нема да гласаат, притоа посочувајќи неколку барања за измени.

Денес во Собранието, на пленарна седница како точка на дневен ред се измените во Законот за прекршоци, кои треба да бидат усвоени.

Владејачката коалиција ВМРО-ДПМНЕ, ВЛЕН и ЗНАМ ќе гласаат, истото го најави и Левица, додека СДСМ слично како и ДУИ најавија дека нема да гласаат за измените во законот.

За законот во прашање е потребна поддршка со двотретинско мнозинство во Собранието.

Извор: ТВ21

