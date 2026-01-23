Николоски: Проблемот со транспортерите е сериозен, ризикот за македонската економија е огромен, бараме ЕУ да ги ревидира правилата

Една година алармираме за проблемот со транспортерите и со електронската евиденција во ЕУ и требаше состојбата да ескалира за да предизвика внимание. Се работи за огромен економски проблем, кој може целосно да ги колабира македонската и регионалната економија. Иако имав жестока размена на аргументи со надлежните во рамки на ЕУ директно во Брисел, за жал, не наидов на разбирање, вели вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски во однос на новите правила за влез во земјите од шенген зоната за професионалните возачи.

Тој истакна дека проблемот е многу сериозен од причина што, како што вели, ова ќе влијае врз работата на транспортниот сектор во целиот регион, дополнително на извозно ориентираните компании. Засега, нагласува Николовски, решение нема, а Владата целесно ги разбира транспортерите и најавените блокади на граничните прмини кон шенген-земјите.

Од понеделник ќе има протест, кој предвидено е да трае седум дена на граничните премини што одат кон шенген-зоната, на превозниците на Македонија, Косово, Србија, Црна Гора и БиХ. Се работи за огромен економски проблем што може целосно да ги колабира македонската и регионалната економија бидејќи нашите економии се мали и главно се ориентирани кон извоз. Целокупното производство на компаниите што прозиведуваат во ТИРЗ, во кои работат најголем дел од луѓето во Македонија и кои носат најголем девизен прилив – стопроцентен извоз, повеќето од домашните компании што се извозно ориентирани и ако не може да извезат, тоагаш запира и економската активност, а од друга страна, ако превозот поскапи за 3 до 5 проценти, тогаш стануваат неконкурентни на европскиот пазар – рече вицепремиерот Николоски во интервју за Радио Лидер.

Иако во континуитет има разговори со претставниците на ЕУ, засега тие остануваат на ставот за употреба на новите правила за влез и за транспортерите.

Јас во декември имав жестока размена на аргументи со надлежните во рамките на ЕУ, директно во Брисел, за жал, не наидов на разбирање и овие радикални мерки се единствен начин да се привлече внимение. Јас и Владата имаме целосно разбирање за македонските транспортери, го разбираме нивниот револт, ги подржуваме нивните барања и навистина треба да се реши овој проблем преку одложување на електорнскиот систем за професионалните возачи или да се изнајде начин како да добиваат работни визи, тоа треба да го реши ЕУ. Мислам дека не им е јасно во ЕУ што значи ова за земјите од Западен Балкан, се работи за класична бирократија, за целосна игнорантност и непосветување на внимение на проблемот – истакна Николоски.

Како што информира Министерството за транспорт, тој како пример навел дека е голема веројатноста за зголемување на цената на превозот за 5 проценти, со што домашните производи ќе станат неконкуретни на европскиот пазар.