15.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 15 август 2025
Цвета Ристовска избрана за нов заменик претседател на Антикорупциска

Македонија

15.08.2025

Државната комисија за спречување на корупцијата на 21. седница ја избра Цвета Ристовска за заменик претседател.

Ристовска ја презема функцијата од Билјана Каракашова Шулев на 21 август и ќе има мандат од шест месеци.

Заменик претседателот на ДКСК се избира по принципот на ротација по азбучен ред на период од шест месеци.

ДКСК е без претседател откако сега веќе поранешната претседателка Татјана Димитровска поднесе оставка по обвинувањата на Обвинителството за гонење организиран криминал и обвиненијата за две кривични дела и тоа за оддавање службена тајна на поранешниот директор на ТЕЦ Неготино Небојша Стојановиќ, обвинет во „Адитив“, и за компјутерски фалсификат затоа што ревизор од ДЗР во нејзино име и го положил тестот за сертификат за државна тајна.

Собранието на 1 август годинава донесе Одлука за објавување на јавен оглас за избор на претседател. На јавниот оглас, кој завршува денеска, досега се пристигнати десетина кандидатури, но постапката ќе продолжи по 3 ноември, односно по завршување на локалните избори.

