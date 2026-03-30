30.03.2026
Понеделник, 30 март 2026
Црногорскиот претседател Милатовиќ во дводневна посета на Македонија

Македонија

30.03.2026

Претседателот на Црна Гора, Јаков Милатовиќ утре ќе престојува во официјална посета на Република Македонија.

Како што соопштија од Кабинетот на претседателката, Гордана Сиљановска-Давкова, таа ќе го пречека црногорскиот претседател со највисоки државни и воени почести на церемонија во Вила Водно.

На 1 април претседателката Гордана Сиљановска-Давкова и претседателот Јаков Милатовиќ ќе одржат заедничко предавање на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Во рамки на официјалната посета ќе биде потпишан Меморандум за соработка помеѓу Младинските совети при Кабинетите на двајцата претседатели, a претседателот на Црна Гора утре ќе положи венец на гробот на Гоце Делчев во црквата „Св. Спас“ во Скопје.

﻿