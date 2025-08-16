Ангелов: Пет активни пожари, најтешки за гаснење во „Јасен“ и Јажинце

Екипи на ЈП „Национални шуми“, ЈП „Јасен“ и на Територијална противпожарна бригада на Град Скопје (БППЗ) го гаснат пожарот во повеќенаменското подрачје „Јасен“ каде е зафатена мешана шума. Како што информира попладнево директорот на Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС) Стојанче Ангелов, ставени се во функција и се користат сите можни ресурси.

Активен е и пожарот во Јажинце иако досега неколкупати бил ставен под контрола. Според Ангелов, овој пожар се уште е закана за некои од околните села и затоа на магистралниот пат што од Тетово води кон граничниот премин „Јажинце“ се поставени возила, како бариера – да го сопрат огнот. Ангелов очекува во текот на денешниот ден пожарот да биде изгаснат. Притоа предупреди дека еден дел се шири кон Скопје, село Дворце, во општина Сарај каде на терен се наоѓа екипа на БППЗ.

Покрај овие два, кои се најтешки за гансење, како што истакна Ангелов, има уште три активни пожари.

-На територија на цела држава има пет активни пожари на отворен простор, од кои два се сериозни за гаснење. Првиот пожар е во ловиштето „Јасен“ каде рано утрово со дејство почнаа 30 припадници на специјалните единици „Волци“ и „Ренџери“, а присутни на терен се екипи на ЈП „Национални шуми“, на ЈП „Јасен“ и на Територијална противпожарна бригада на Град Скопје (БППЗ), иако во текот на вчерашниот ден воспоставивме делумна контрола врз овој тежок за гаснење пожар, изјави од терен Ангелов. Додаде дека утрово добил фотографии од кои се гледа дека еден дел од пожарот пак е активен и гори, изјави директорот на ДЗС.

Стратегијата е, како што рече, пожарот да биде пресретнат и стопиран и во текот на денов да се стави под делумна контрола.

Ангелов потсети дека пожарот во атарот на Јажинце, општина Јегуновце, вчера бил целосно изгаснат, но ноќта повторно се активирал.