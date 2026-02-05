Врачена наградата „Григор Прличев“ на лауреатот Братислав Ташковски

Наградата што го носи неговото има не само што е престижна, таа е темелна во смисла на тоа дека се повторуваат оние работи за кои Прличев се борел и залагал во неговото време – да ги разбие догмите, да живееме во слобода, да не бидеме под туѓи јазични медиуми…Тоа го истакна Братислав Ташковски, годинешниот лауреат на поетската награда „Григор Прличев“ што традиционално се доделува во чест на охридскиот поет-преродбеник
Поврзани вести
Најнови вести
Македонија | МВР со детали: Десетина комбиња влегоа во ОХИС, акција во Скопје и во Струмица за опојна дрога
05.02.2026
Хроника | Координирана полициска акција на повеќе локации во Скопје и во Струмица за опојна дрога
05.02.2026
Калеидоскоп | Фреската „Страшниот суд“ на Микеланџело едно од најзначајните дела на ренесансната уметност во Сикстинската капела ќе биде реставрирана за првпат по 30 години
05.02.2026
Музика | „Prilep Jazz Weekend“ реагира што пред јубилејното 15- издание не ја доби финансиската поддршка од Мнистерството за култура и туризам
05.02.2026
Македонија | Мицкоски: Фокусирани сме на реализација на Реформската агенда и воведување ред во државата
05.02.2026
Музика | „Прстен за неа“ – музички проект на НУ Центар за култура-Битола и Сефедин Бајрамов
05.02.2026
Останати спортови | Јана Атанасовска и Ставре Јада ќе бидат македонските знаменосци на Зимските олимписки игри
05.02.2026
Македонија | Досегашните потпретседатели на ВМРО-ДПМНЕ ќе бидат предложени за членови на ИК
05.02.2026
Свет | Аксиос: САД и Русија се блиску до договор за почитување на нуклеарниот договор „Нов СТАРТ“
05.02.2026
Филм | „Приказна за Силјан“ денеска во Кинотека
05.02.2026
Македонија | Ако ЕУ го гарантира идентитетот, нека го потврди со одлука – подготвени сме да испорачаме само со веродостојни гаранции, вели Мицкоски
05.02.2026
Хроника | Акција на МВР кај поранешната фабрика „ОХИС“: Местото е под силно полициско обезбедување и пристап до таму не е можен
05.02.2026
Македонија | Мицкоски: Секако дека ќе дојдеме до разрешница за „извозот“ на мозочни ткива од починати лица во САД
05.02.2026
Македонија | Василевска се сретна со известителот на ЕП за РСМ Вајц, разменети мислења за реформската агенда
05.02.2026
Култура | Библиотеката „Григор Прличев во Охрид на 6 февруари со традиционалната манифестација „Прличеви беседи 2026“ одбележува патронен ден
05.02.2026
Македонија | Мицкоски: „Безбеден град“ дава резултати – сообраќајките преполовени, прекршоците под 500 дневно
05.02.2026
Македонија | Полицијата интензивно работи, ќе се запленат десетици тони дрога, вели Мицкоски
05.02.2026