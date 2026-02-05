Врачена наградата „Григор Прличев“ на лауреатот Братислав Ташковски

Наградата што го носи неговото има не само што е престижна, таа е темелна во смисла на тоа дека се повторуваат оние работи за кои Прличев се борел и залагал во неговото време – да ги разбие догмите, да живееме во слобода, да не бидеме под туѓи јазични медиуми…Тоа го истакна Братислав Ташковски, годинешниот лауреат на поетската награда „Григор Прличев“ што традиционално се доделува во чест на охридскиот поет-преродбеник