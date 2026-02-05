 Skip to main content
05.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 5 февруари 2026
Неделник

Врачена наградата „Григор Прличев“ на лауреатот Братислав Ташковски

Култура

05.02.2026

Наградата што го носи неговото има не само што е престижна, таа е темелна во смисла на тоа дека се повторуваат оние работи за кои Прличев се борел и залагал во неговото време – да ги разбие догмите, да живееме во слобода, да не бидеме под туѓи јазични медиуми…Тоа го истакна Братислав Ташковски, годинешниот лауреат на поетската награда „Григор Прличев“ што традиционално се доделува во чест на охридскиот поет-преродбеник

Поврзани вести

Култура  | 04.02.2026
Слово за Прличев на Братислав Ташковски: Слово за бесмртниот и првовенчан македонски поет
﻿