05.03.2026
Република Најнови вести
Четврток, 5 март 2026
Неделник

Велигденски концерт на Националниот ансамбл „Танец“

Култура

05.03.2026

Подгответе се за незаборавно патување низ времето, каде традицијата се среќава со современиот израз!, информираат од „Танец“.

Националниот ансамбл за народни игри и песни на Македонија „Танец“, ве поканува на својот традиционален Велигденски концерт, со насловот „Велигденско празнување“ кој оваа година носи посебна порака и енергија поврзано со моќното мотото на новата концертна сезона „Пулсот на предците во ритамот на денешницата“ „Танец“ ќе претстави програма која е мост помеѓу вековното наследство и модерниот сензибилитет.

Очекувајте Безвременски кореографии, моќни гласови на хорот и солистите, раскош на македонските народни носии, секоја со своја приказна и вез, концерт кој го слави животот и воскреснувањето на традицијата во новото време.

  • Датум: 08.04.2026 година ( среда )
  • Место: Македонски народен театар, Скопје
  • Почеток: 20:00 часот

