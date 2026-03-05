 Skip to main content
05.03.2026
Република Најнови вести
Четврток, 5 март 2026
Неделник

Подарок за 8 Март: 50% попуст на билетите за операта „Тоска“

Култура

05.03.2026

По повод 8 Март, подготвивме подарок за нашата публика:

🎭 50% попуст на билетите за операта „Тоска“ од Џакомо Пучини!

Една од најпознатите опери во светот, приказна за љубовта, страста и драматичната судбина, проткаена со арии, кои го исполнуваaт салонот и долго остануваат во сеќавањата.

Совршена прилика за:

• подарок за жените кои ги почитувате;

• културна вечер со вашите пријателки;

• романтична ноќ во Македонската опера и балет;

📆 6 март – 19:30 часот

🎟️Билети:

☎️ Билетарница: 078 426 536 ; 02 3118 451

Онлајн: https://t.ly/Toska.Special.8.Mart

