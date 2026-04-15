 Skip to main content
15.04.2026
Република Најнови вести
Неделник

Синиша Евтимов ги почна пробите за претставата „Девојките на Марко“ во прилепскиот театар

Култура

Фејсбук профил на прилепскиот театар „Војдан Чернодрински“

Во прилепскиот тетатар „Војдан Чернодрински“ денеска почнаа пробите за новата претстават, комедијата „Девојките на Марко“ од Оливера Николва, а во режија на Синиша Евтимов.

Следејќи го пулсот на публиката и нејзината потреба за ведрина и смеа, театарот континуирано го гради својот репертоар во дијалог со гледачите. Комедијата, како жанр кој публиката особено го препознава и го сака, претставува важен дел од таа врска — и воедно наша обврска. Со овој проект ја продолжуваме таа линија, со цел да понудиме современа, комуникативна и блиска театарска приказна, велат од прилепскиот театар.

Поврзани вести

Култура  | 11.03.2026
Режисерката Кристина Димитрова во прилепскиот театар ја подготвува претставата „Саатот“
Култура  | 18.02.2026
Синиша Евтимов во велешки театар ја режира „Тестостерон“
Култура  | 17.12.2025
Новото читање и адаптација на „Болва в уво“ подразбира универзален јазик и хумор, вели режисерот Синиша Евтимов пред вечерашната премиера во Драмски театар