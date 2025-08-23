Сиљановска Давкова се сретна со делегација на раководството на Струшките вечери на поезијата

Фејсбук Гордана Сиљановска Давкова

Претседателката Гордана Сиљановска Давкова во резиденцијата во Охрид примила делегација на раководството на Струшките вечери на поезијата.

Дружењето со господарите на зборот, нивното височество поетите покрај брегот на бисерното Охридско Езеро е посебно естетско и духовно доживување. Бев почестена да примам делегација на раководството на Струшките вечери на поезијата, предводена од в.д. директорот, Никола Кукунеш заедно со добитниците на највисоките награди – Иван Штрпка од Словачка, носител на „Златниот венец“, Матеуш Шимчик од Полска, добитник на наградата „Мостови на Струга“ и Јулијана Величковска, добитничка на наградата „Браќа Миладиновци“, напиша Сиљановска Давкова на Фејсбук профилот.

Претседателката додава дека несомнено, Струшките вечери на поезијата со сѐ посилно темпо ја збогатуваат светската книжевна ризница. Таа истакна дека поетите, со својата моќ, не само што го опишуваат светот од сопствен агол, туку нудат и поубава, похумана и побогата реалност.