23.08.2025
Република Најнови вести
Сабота, 23 август 2025
Неделник

Сиљановска Давкова се сретна со делегација на раководството на Струшките вечери на поезијата

Култура

23.08.2025

Фејсбук Гордана Сиљановска Давкова

Претседателката Гордана Сиљановска Давкова во резиденцијата во Охрид примила делегација на раководството на Струшките вечери на поезијата.

Дружењето со господарите на зборот, нивното височество поетите покрај брегот на бисерното Охридско Езеро е посебно естетско и духовно доживување. Бев почестена да примам делегација на раководството на Струшките вечери на поезијата, предводена од в.д. директорот, Никола Кукунеш заедно со добитниците на највисоките награди – Иван Штрпка од Словачка, носител на „Златниот венец“, Матеуш Шимчик од Полска, добитник на наградата „Мостови на Струга“ и Јулијана Величковска, добитничка на наградата „Браќа Миладиновци“, напиша Сиљановска Давкова на Фејсбук профилот.

Претседателката додава дека несомнено, Струшките вечери на поезијата со сѐ посилно темпо ја збогатуваат светската книжевна ризница. Таа истакна дека поетите, со својата моќ, не само што го опишуваат светот од сопствен агол, туку нудат и поубава, похумана и побогата реалност.

„Во почетокот беше Словото…“ и денес, во Струга и насекаде околу нас, повторно зборот е тој што нè зближува, што ни дава сила да славиме, да тагуваме, да комуницираме и да се разбираме. Затоа е од исклучителна важност зборот на нашите и на странските поети, кои творат на македонски јазик, да биде слушнат, поддржан и промовиран од институциите. Со тоа ќе се засили поддршката за македонската поезија и истовремено ќе се збогати и една од главните вредности на човечката цивилизација, наведува претседателката. 

