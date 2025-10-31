 Skip to main content
31.10.2025
Петок, 31 октомври 2025
Република Македонија со традиционално учество на Медитеранската берза за археолошки туризам во Пестум

Култура

31.10.2025

Управата за заштита на културното наследство, Република Македонија и годинава е дел од престижната Медитеранска берза за археолошки туризам (Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico – BMTA) што се одржува во Пестум, Италија, од 30 октомври до 2 ноември 2025 година. Целта на континуираното учество на оваа Берза е промоција и популаризација на нашето богато културно и археолошко наследство, а годинава и афирмација на традициите поврзани со лозарството и винарството како дел од културниот идентитет на Тиквешкиот регион.

Ова е петто учество на Република Македонија на овој престижен меѓународен настан, што ја потврдува континуираната и плодна соработка со Република Италија во областа на заштитата и промоцијата на културното наследство. Македонскиот штанд, кој традиционално ги претставува највпечатливите археолошки локалитети, цркви и манастири, оваа година е збогатен и со содржини подготвени од Винскиот музеј од Кавадарци.

Оваа година штандот на Управата го посети и амбасадорот на Република Македонија во Италија Н.Е. Весел Мемеди. 

Медитеранската берза за археолошки туризам е единствен настан од ваков вид во светот, под покровителство на УНЕСКО и Светската туристичка организација (UNWTO). Таа претставува меѓународна платформа за средби, размена на искуства и развој на интеркултурен дијалог меѓу институции, музеи, универзитети, туристички оператори и професионалци од областа на културниот туризам.

Со ова учество, Управата за заштита на културното наследство повторно ја потврдува својата заложба за активно претставување на Република Македонија на меѓународни форуми и за унапредување на видливоста на националното културно наследство како ресурс за одржлив развој и културна дипломатија.

