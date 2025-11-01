 Skip to main content
01.11.2025
Промоција на романот „Годините“ од Ани Ерно

Култура

01.11.2025

Романот „Годините“ од француската нобеловка Ани Ерно вечерва ќе биде промовиран во бифето на Младинскиот културен центар.

Книгата ќе ја промовираат и за неа ќе разговараат Андријана Папиќ Манчева, преведувачка на романот, Ведран Диздаревиќ, уредник на изданието и Катерина Шекутковска, главна и одговорна уредничка на издавачката куќа „Илика“.

Со „Годините“, Ерно востановува еден нов вид на автобиографско пишување – жанр што американскиот писател Едмунд Вајт парадоксално го нарекува „колективна автобиографија“. Истовремено субјектива и имперсонална, авторката си задава една нескромна задача – безмалку да ги прикажеживотот и времињата на една цела генерација“, информира издавачката куќа „Илика“.

Ани Ерно (Лилбон, 1940) е француска писателка и добитничка на Нобеловата награда за литература во 2022 година за (како што изјави комисијата) „храброста и клиничката острина со која ги открива корените, отуѓувањата и колективните ограничувања на личната меморија“.

Нејзината авторска кариера трае повеќе од педесет години и има објавено повеќе од дваесет романи на најразлични теми. Покрај тоа што има добиено ред награди, има извршено и длабоко влијание на следните генерации француски писатели, особено врз Дидје Ерибон и Едуар Луј. 

