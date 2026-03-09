 Skip to main content
09.03.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 9 март 2026
Неделник

МНТ за 2026 година доби повеќе од 14 милиони денари, драстично е зголемен буџетот за санација на објектот

Култура

09.03.2026

Македонски народен театар

Македонскиот народен театар во 2026 година има буџет од 14.473.400 денари, што е за 56,8 проценти поголем буџет отколку во 2025 година, соопшти денеска на прес-конференција директорот Никола Кимовски.

Тој информираше за премиерите што следуваат во оваа сезона, како и тие во новата сезона од есен, за копродукциските проекти, нагласувајќи дека се работи за интензивна и внимателно креирана програма. Ќе има и гостувања на ансамблот што придонесува за регионалнио и европско позиционирање на МНТ.

Техничкиот директор на МНТ Гунтер Кубе на прес-конференцијата рече дека оваа година е драстично зголемен буџетот со што ќе се решаваат долгогодишните проблеми на МНТ – ќе се санираат левото и десното фоаје оштетени од прокиснувањето од терасите на објектот.

Техничкиот директор на МНТ Гунтер Кубе / фото: МНТ

Годинава треба да се доврши северната тераса што ја почнавме минатата година. Вторпат, меѓутоа овој пат многу посериозно, со изготвен проект бидејќи наидовме на многу кочници од градежната фела од која очекувавме поинаку да се постави кон задачите што ги добива и за кои имаме договори. Планот е таа тераса да се заврши до крајот на јуни, а во меѓувреме се планира и отпочнување на јужната тераса, која е исто така оштетена уште од примопредавањето на објектот. Но бидејќи е на јужна, потопола страна, тие проблеми се помалку изразени. Планираме и таа да се заврши, а воедно и ентериерот зашто покрај надворешноста треба да се заврши работата и внатре, рече Кубе.

