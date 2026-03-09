МНТ за 2026 година доби повеќе од 14 милиони денари, драстично е зголемен буџетот за санација на објектот

Македонски народен театар

Македонскиот народен театар во 2026 година има буџет од 14.473.400 денари, што е за 56,8 проценти поголем буџет отколку во 2025 година, соопшти денеска на прес-конференција директорот Никола Кимовски.

Тој информираше за премиерите што следуваат во оваа сезона, како и тие во новата сезона од есен, за копродукциските проекти, нагласувајќи дека се работи за интензивна и внимателно креирана програма. Ќе има и гостувања на ансамблот што придонесува за регионалнио и европско позиционирање на МНТ.

Техничкиот директор на МНТ Гунтер Кубе на прес-конференцијата рече дека оваа година е драстично зголемен буџетот со што ќе се решаваат долгогодишните проблеми на МНТ – ќе се санираат левото и десното фоаје оштетени од прокиснувањето од терасите на објектот.

Техничкиот директор на МНТ Гунтер Кубе / фото: МНТ