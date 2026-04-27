27.04.2026
Меѓународна турнеја на Националната опера и балет во Германија, Холандија и Белгија

27.04.2026

Национална опера и балет

Националниот балет во периодот од 26 април до 11 мај 2026 година, ќе реализира меѓународна турнеја во Германија, Холандија и Белгија.

Пред публиката на реномирани европски сцени ќе бидат изведени балетските класици „Лебедово езеро“ и „Жизел“, дела што ја носат убавината, емоцијата и врвната уметничка изведба на нашиот ансамбл. Со ова гостување, Националниот балет продолжува достојно да ја претставува македонската култура на меѓународната сцена, потврдувајќи го својот уметнички квалитет и професионализам, велат од НОБ.

Настапите во Белгија, Холандија и Германија се резултат на долгогодишна работа, дисциплина и професионален пристап, а не на случајност или протоколарна љубезност.

Ова не е само културен успех, туку и можност за стратешко позиционирање на земјата како сериозен, модерен и доверлив партнер во Европа, додаваат од НОБ.

Поврзани вести

Култура  | 06.04.2026
МНТ со наградуваната претстава „Народен пратеник“ гостува на Фестивали во Велес и Пожаревац
Култура  | 04.04.2026
„Операта на шумските животни”, музичка авантура за најмладите денеска во Националната опера и балет
Култура  | 04.04.2026
Вечерва на сцената на МНТ гостува Црногорски народно позориште со претставата „Другата страна“