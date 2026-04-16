Македонскиот КИЦ во Загреб – двигател на културната соработка и дијалог меѓу Македонија и Хрватска

Вчерашната промоција на книгата „Пронкнување на тишината“ („Pronicanje tišine“) од Љерка Тот Наумова, авторка која подеднакво живее и создава меѓу два јазика, две култури и две книжевни традиции, уште еднаш ја потврди значајната улога на македонскиот Културно-информативен центар во Загреб како живо средиште на културен дијалог, соработка и поврзување меѓу македонската и хрватската култура и уметност.

Настанот свечено го отвори директорката на Македонскиот КИЦ во Загреб, Мими Ѓоргоска Илиевска, која истакна дека Љерка Тот Наумова преку својата поезија ги поврзува луѓето преку зборот, чувството и мислата.

Преку ваквите настани и проекти продолжуваме активно да ја унапредуваме меѓусебната соработка и да ги промовираме културните вредности на двете земји“, истакна директорката на македонскиот КИЦ во Загреб, Мими Ѓоргоска Илиевска.

На настанот се обрати и амбасадорот на Македонија во Хрватска, Н.Е. Драган Ѓурчевски, кој ја истакна улогата и мисијата на Македонскиот КИЦ во Загреб како значајна институција за унапредување на културната соработка, продлабочување на односите меѓу двете земји и взаемна промоција на културните вредности на Македонија и Хрватска.

Поддршката на промоцијата и од страна на Државниот средишен уред на Република Хрватска претставува уште една потврда за значењето на ваквите културни иницијативи.

Вечерта помина во извонредна атмосфера, со навистина импозантно присуство – преполна сала и многубројна публика која со голем интерес ја следеше промоцијата. На настанот присуствуваа и претставници на локалната и државната власт, што претставува дополнително признание за значењето на ваквите културни иницијативи.

Македонскиот културно-информативен центар во Загреб продолжува со својата мисија на афирмација на културните вредности и унапредување на културната соработка меѓу двете пријателски земји.