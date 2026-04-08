Љутков: Почнува изградбата на Универзална сала

Министерот за култура и туризам Зоран Љутков соопшти дека започнува реконструкцијата и модернизацијата на Универзална сала, по години административни пречки и одложувања. Објектот е затворен 11 години, односно од 2015 година.

Според него, постапката за избор на изведувач е целосно завршена, откако Државната комисија за жалби по јавни набавки ја одбила жалбата на економскиот оператор како неоснована, со што е потврден изборот на најповолната понуда.

Со ова се отстранува и последната правна пречка за старт на градежните работи“, информира Љутков.Проектот ќе се реализира по принципот „клуч на рака“, а реконструкцијата на Универзалната сала е предвидено да заврши до декември 2027 година. Ова е клучен проект во рамките на подготовките на Скопје за носење на престижната титула Европска престолнина на културата 2028. Со новиот лик на Универзална, Скопје ќе добие модерна, функционална и репрезентативна културна институција, која ќе биде домаќин на врвни театарски претстави, концерти, фестивали и големи културни настани“, потенцира Љутков. Ова е инвестиција во иднината на македонската култура, инвестиција во нашите уметници, во нашата публика и во идните генерации, додаде Љутков. Останувам целосно посветен на транспарентно, законито и ефикасно реализирање на сите капитални проекти кои го зајакнуваат културниот идентитет на нашата земја, пишува во објавата министерот Љутков.

