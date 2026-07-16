„Ловецот во ‘ржта“ во режија на Мартин Кочовски вечерва премиерно во Прилеп

Центар за култура „Марко Цепенков“ Прилеп

„Ловецот во ‘ржта“, според Селинџер, во режија на Мартин Кочовски, е новата премиера на театарот „Војдан Чернодрински“, што ќе биде изведена вечерва во 20 часот во големата сала од Центарот за култура „Марко Цепенков” во Прилеп.

Драматизацијата е на Лидија Митоска-Ѓорѓиевска, сценографија: Филип Јовановски, костимографија и светло: Јулијана Војкова, Музика, кахон: Пеце Брада Трајковски, пијано, микрокорг: Давид Скерлевски, вокал, сантур: Ана Митоска, саксофон: Илија Волчески, гитара: Димитар Ѓорѓиевски.

Во претставата играат: Наташа Ачански, Илија Волчески, Димитар Ѓорѓиевски, Теона Крстеска, Михајло Миленкоски, Ана Митоска, Јасмина Мицовска Станкоска, Марија Спиркоска Илијеска, Здравко Стојмиров, Александар Тодески и Игор Трпчески.

Режисерот вели дека претставата ќе преставува еден вид кратка историja на подемот и падот на индивидуата од средината на минатиот век до денес, со субjективна визиja за судбината на индивидуата во блиската иднина.

Текстот е цивилизациски важен, популарен, оти обработува тема за невозможниот бунт на индивудуалецот против општеството. Тој бунт нема рок на траење. Затоа е интересен и текстот има оставено голем белег врз културата, особено поп културата и во кон културата. Го одбрав театарот „Војдан Чернодрински“ да го поставам текстот заради квалитетот на актерската екипа која може и знае да работи ваков текст и тоа го докажува во реалноста. Бунтот на една театарска екипа во општеството. Во овој театар се бориме да го артикулираме нашиот глас, во општество каде тешко можеме да бидеме гласни, а ние сепак сме гласни. Публиката ќе види енергична, но воедно лирска и епска претстава, преполна со различни жанрови – вели Кочовски.