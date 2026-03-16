16.03.2026
Понеделник, 16 март 2026
Комеморација за актерот Кирил Поп Христов во МНТ на 18 март

Култура

16.03.2026

Македонскиот народен театар организира комеморација во спомен на истакнатиот актер Кирил Поп Христов – Кили, која ќе се одржи на 18 март (среда) во 11 часот, на големата сцена во Македонскиот народен театар.

На комеморацијата, семејството, колегите, пријателите и почитувачите на неговото дело ќе имаат можност да се простат и да му оддадат почит на уметникот, кој со својата силна сценска појава, искреност, духовитост и препознатлив актерски дух остави длабока трага во македонската театарска уметност и култура.

Кирил Поп Христов – Кили ќе остане запаметен како актер со автентична енергија, ведар дух и големо срце, како колега кој несебично ја споделуваше љубовта кон театарот.

Поврзани вести

Македонија  | 16.03.2026
Молитва за упокоените и 63 празни столчиња во Паркот на револуцијата во Кочани
Македонија  | 12.03.2026
Трагедиите никогаш не треба да бидат поле на раздор: Koмеморација за пожарот во Кочани
Култура  | 12.03.2026
МНТ се простува од Кили
