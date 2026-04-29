„Гидионовиот јазол“ вечер го затвора Фестивалот на монодрама во Битола

29.04.2026

Интернационалниот фестивал на монодрама во Битола годинава ќе биде заокружен со изведбата на претставата „Гидионовиот јазол“, која ќе се одигра вечер, на сцената на НУ Народен театар Битола.

Оваа современа драмска приказна носи интензивна сценска атмосфера и се занимава со теми што длабоко ја допираат современата реалност -одговорноста, вината и сложените односи меѓу луѓето. Во центарот на дејството се наоѓа средба меѓу мајка и наставничка, кои низ искрен и напнат разговор се соочуваат со последиците од настан што ги менува нивните животи.Претставата отвора простор за размислување за предизвиците на современото општество, особено за улогата на образованието, комуникацијата меѓу генерациите и начинот на кој возрасните влијаат врз развојот на младите. Со силен драмски набој и впечатлива актерска изведба, „Гидионовиот јазол“ ја вовлекува публиката во приказна што поставува прашања без едноставни одговори. Со оваа претстава фестивалот го заокружува своето издание со моќна театарска порака – претстава која поттикнува дијалог и остава силен одек кај публиката и по завршувањето на изведбата.

