Дуо-драмата „Љубовни писма“ вечерва на Фестивалот „Видик“

Во тек е третото издание на Фестивалот за литература и општа култура „Видик“, во организација на „Литература.мк“, кое се одржува во книжарницата „Литература.мк“ во „Дајмонд мол“. Вечерва, во 20 часот ќе биде прикажана дуо-драмата „Љубовни писма“ во која играат Игор Ангелов и Верица Недеска.

„Љубовни писма“ е драма на тишината. На паузите. На неизговореното. Текстот ја следи кореспонденцијата меѓу двајца луѓе од детството до зрелоста — нивниот однос се развива низ писма што сведочат за љубов, амбиција, социјални разлики, компромиси и пропуштени можности. Она што ја прави оваа драма посебна е нејзината форма: нема класична сценографија, нема движење, нема драмска експлозија. Сè се случува преку читање. Преку збор.

Ангелов ја потпишува и режијата, избирајќи минималистички пристап што ја почитува оригиналната драматургија на Гурнеј. Наместо режиски интервенции, создаден е простор за слушање — простор каде што секој збор има тежина, а секоја пауза значење.

Во време на брза комуникација и дигитална размена, „Љубовни Писма“ нè потсетува на интимноста на рачно напишаниот збор. На трпението. На времето што поминува. На љубовта што можеби никогаш не се реализира целосно, но сепак останува да живее во напишаното.

Визуелниот сегмент е надополнет со илустрации на младата уметница Веда Спасовиќ, чиј поетски визуелен јазик внесува суптилна емоционална подлога во сценското доживување.