Давор Неќак дебитира во улогата на Фигаро во ХНК Сплит

Росиниевото дело „Севиљскиот бербер“ се враќа на големата сцена во ХНК Сплит, под водство на маестро, диригентот Иван Хут, а во режија на Крешимир Доленчиќ, екипа која е предодредена за успех. Кога овде ќе се додаде и баритонот Давор Неќак, битолчанецот кој реди успех по успех, солист на Хрватскиот народен театар во Загреб, а е овојпат во улогата на Фигаро, веќе знаеме дека за овие изведби ќе се бара карта повеќе. Премиерата е во петок, 13.март.

„ Кога ме контактираа од ХНК Сплит и дознав дека имаме само две недели проби пред првата представа – не ми беше сеедно. Да дебитирате со главната улога е голема одговорност – а две недели е краток период. Но со одлична и детална припрема пред првата проба, успеавме заедно со колегите да ја поставиме целата представа. ХНК Сплит има прекрасни професионалци кои ми помогнаа да напредувам во улогата, театарот е прекрасен и има совршена акустика. Би бил среќен повторно да гостувам тука“, вели Давор и додава: Фигаро е улога која секој млад баритон ја посакува, всушност би се осмелил да кажам дека таа е првата “круна” во кариерата на баритонот. Напишана е доста високо која ја прави технички комплицирана, а посебен предизвик е да ја пеете можеби најпознатата арија на светот – Ларго ал фактотум.

Росини не е само еден од најпочитуваните италијански и светски оперски композитори, кој создавал со моцартова леснотија и брзина, туку е и автор токму на најпопуларната комична опера на сите времиња – „Севилскиот бербер“. Неговиот неисцрпен извор на мелодиска инвенција го промени оперскиот свет, и ако на тоа ја додадеме неговата постојана ритмичка живост, зачудувачка оркестрација, не е ни чудо што ужива во два века популарност.



Изведбата на ова дело е на 13. и 16..март токму во Сплит е совршен избор, затоа што како што велат: „Севилскиот бербер“ како да е напишан по мерка за град каков што е Сплит.

Неќак покрај оперскиот репертоар и улогите што ги изведува во својот матичен театар, ја негува и македонската традиција, а изминатите месеци беше со веќе со пополнет репертоар.Тука беше настанот „Глазбени те зове“, свечен гала-концерт одржан во Хрватскиот народен театар во Загреб, со кој се одбележа почетокот на 200-годишнината на Хрватскиот музички завод,

“Еро с онога свијета” популарното дело на Јаков Готовац, каде го изведе ликот на Млинарот Сима, „Кармина Бурана“ каде настапи со оркестарот на Загребачката Филхармонија, под диригентска палка на Иван Шчепановиќ, изведена во „Ватрослав Лисински“. На Давор му посакуваме успешно деби и уште многу вакви оперски предизвици.