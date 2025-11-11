 Skip to main content
11.11.2025
Република Најнови вести
Вторник, 11 ноември 2025
Неделник

Блескав пијано концерт на Гацева и Џорлева во Белград

Култура

11.11.2025

Синоќа во преполна сала на Културниот центар на  Белград, во срцето на градот, на Кнез Михајлова улица, блеснаа со својата интерпретација нашите две реномирани пијанистки Ана Гацева и Татјана Џорлева.

Во едночасовната програма за четирирачно пијано, професорките Гацева и Џорлева одржаа вистински час за висока професионалност и исклучително сугестивна интерпретација на дела од Ерик Сати, Едвард Григ и Антонин Дворжак, а долги аплаузи измамија со интерпретацијата на дело од македонскиот композитор Дамјан Темков, за што беа вратени на бис. 

Концертот го отвори директорот на нашиот КИЦ во Белград Васко Шутаров, а истиот е реализиран во партнерска соработка помеѓу нашиот КИЦ  и Културниот центар на град Белград.

Проектот за гостување на проф. Ана Гацева и проф. Татјана Џорлева во Белград е поддржан од Министерството за култура и туризам. 

