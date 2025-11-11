 Skip to main content
11.11.2025
Вторник, 11 ноември 2025
Националниот џез оркестар заминува на европска турнеја во Будимпешта, Прага и Виена

11.11.2025

Националниот џез оркестар денес заминува на европска турнеја под наслов „Macedonian Dreams“, која ќе се одржи од 12 до 17 ноември 2025 година и ќе ги опфати градовите Будимпешта, Прага и Виена.
Турнејата ќе започне на 12 ноември во Будимпешта, во престижната ELTE Aula Magna Hall, ќе продолжи на 14 ноември во Прага, во La Fabrika, и ќе заврши на 17 ноември во Виена, во реномираниот џез клуб Porgy & Bess – еден од најпрестижните џез клубови во Европа, домаќин на врвни светски џез музичари.

„Macedonian Dreams“ („Македонски сновиденија“) е уникатна фузија на македонски фолклорни мотиви и современ џез, вистинска музичка приказна која Националниот џез оркестар со гордост ја носи на европските сцени, претставувајќи ја македонската културна и музичка традиција во современ контекст.

Диригент е маестро Владимир Николов.

Турнејата „Macedonian Dreams“ претставува значаен чекор во афирмацијата на македонската џез сцена и во промоцијата на богатството и убавината на нашата културна традиција на европските сцени.

