Букеровата награда за 2025 година ја доби унгарско-британскиот автор Дејвид Залеј

Дејвид Залеј е првиот унгарско-британски автор што ја освои книжевната награда Букер. Неговиот роман „Месо“(Flesh), приказна за преминот од сиромаштија во богатство што ги истражува класата и моќта, беше опишан како „извонреден, единствен роман“ од претседателот на жирито, Роди Дојл.

Залеј, кој претходно беше номиниран во потесен избор во 2016 година за „Сè што е човекот“, доби 50.000 фунти и трофеј доделен од минатогодишната победничка Саманта Харви.

Шестото дело на авторот, медитација за моќта, го следи животот на тинејџерот Иштван од Унгарија, кој на крајот се префрла од војската во друштво на супербогатите од Лондон.

Залеј е роден во Канада и живеел во Велика Британија, Либан, Унгарија и Виена.

Залеј не е единствениот писател од унгарско потекло што ја освоил наградата Букер, бидејќи Ласло Краснахоркаи, кој ја освои годинешната Нобелова награда за литература, ја освои Меѓународната награда Букер во 2015 година.

Претходни добитници на наградата Букер се Сер Салман Ружди, Казуо Ишигуро, Маргарет Атвуд и Дама Хилари Мантел.