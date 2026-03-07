 Skip to main content
07.03.2026
Република Најнови вести
Сабота, 7 март 2026
Неделник

Женска тепачка во Кисела Вода

Хроника

07.03.2026

Илустрација

На 6 март 2026 година околу 20:00 часот во СВР Скопје било пријавено нарушување на јавниот ред и мир на подрачјето на Кисела Вода, при што дошло до физичка пресметка меѓу повеќе лица.

Според информациите од полицијата, во инцидентот учествувале Н.Т. (66), И.Т. (38), А.Н. (30), М.Н. (85), М.К. (62) и С.Н. (59), сите од Скопје.

По пријавата, случајот бил евидентиран од страна на полицијата, а се преземаат мерки за целосно расчистување на настанот и утврдување на околностите под кои дошло до пресметката.

Од Министерството за внатрешни работи информираат дека по комплетно документирање на случајот ќе бидат поднесени соодветни поднесоци против инволвираните лица.

