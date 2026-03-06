Во сообраќајна несреќа загина вработен во ЦУК

ЦУК утрово соопшти дека вчера во тешка сообраќајна несреќа на 52-годишна возраст загинал нивен колега.

„На 05.03.2026 година, во тешка сообраќајна несреќа, на 52-годишна возраст, прерано нè напушти нашиот драг колега, Љупчо Бучукоски, оперативен работник во Регионалниот центар за управување со кризи во Битола.

Колективот на Центарот за управување со кризи изразува длабоко жалење за загубата и упатува искрено сочувство до семејството Бучукоски.