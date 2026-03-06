 Skip to main content
06.03.2026
Петок, 6 март 2026
Во сообраќајна несреќа загина вработен во ЦУК

06.03.2026

ЦУК утрово соопшти дека вчера во тешка сообраќајна несреќа на 52-годишна возраст загинал нивен колега.

„На 05.03.2026 година, во тешка сообраќајна несреќа, на 52-годишна возраст, прерано нè напушти нашиот драг колега, Љупчо Бучукоски, оперативен работник во Регионалниот центар за управување со кризи во Битола.

Колективот на Центарот за управување со кризи изразува длабоко жалење за загубата и упатува искрено сочувство до семејството Бучукоски.

Драг Љупчо,

Центарот за управување со кризи ќе те памети по твојата беспрекорна професионалност, посветеност во извршувањето на службените обврски, коректниот однос кон колегите и несебичната поддршка и помош кон граѓаните и градот Битола и Демир Хисар секогаш кога тоа беше потребно.

Денес, кога се простуваме од тебе, со тага но и со гордост за твоите дела, ти благодариме за сè што направи во твојот прерано прекинат животен пат. Ќе останеш запаметен по добрината, човечноста и професионалноста.

Последна почит кон нашиот драг колега Бучукоски ќе се одаде во Капелата од Црквата Света Петка во селото Жван, Општина Демир Хисар, од 13.00 часот на ден 07.03.2026 година, а погребот ќе се изврши на локалните гробишта во селото Жван во 13.30 часот“, напишаа од ЦУК.

