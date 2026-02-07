Уапсен скопјанец – од фирмата каде е вработен одзел близу три милиони денари

Лишен од слобода скопјанец кој од фирмата каде е вработен одзел близу три милиони денари.

Како што информираат од МВР, вчера (06.02.2026) во 17:20 часот во Скопје, полициски службеници од СВР Скопје го лишиле од слобода А.В.(35) од Скопје, постапувајќи по претходна пријава од 04.02.2026, дека А.В. во временски период од 18.12.2025 до 04.02.2026 во продажно место на подрачјето на Бит Пазар, каде бил вработен како менаџер, во повеќе наврати неовластено одзел пари од касата, при што на правниот субјект му нанел штета во износ од 2.783.867 денари.