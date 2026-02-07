 Skip to main content
07.02.2026
Сабота, 7 февруари 2026
Уапсен скопјанец – од фирмата каде е вработен одзел близу три милиони денари

07.02.2026

Лишен од слобода скопјанец кој од фирмата каде е вработен одзел близу три милиони денари.

Како што информираат од МВР, вчера (06.02.2026) во 17:20 часот во Скопје, полициски службеници од СВР Скопје го лишиле од слобода А.В.(35) од Скопје, постапувајќи по претходна пријава од 04.02.2026, дека А.В. во временски период од 18.12.2025 до 04.02.2026 во продажно место на подрачјето на Бит Пазар, каде бил вработен како менаџер, во повеќе наврати неовластено одзел пари од касата, при што на правниот субјект му нанел штета во износ од 2.783.867 денари.

По целосно документирање на случајот ќе следуваат соодветни пријави по чл.239 „затајување“ и чл..235 „кражба“ од КЗ, посочија од МВР.

