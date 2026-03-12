 Skip to main content
12.03.2026
Република Најнови вести
Четврток, 12 март 2026
Неделник

Тригодишно дете од Штип затруено со лекови

Хроника

12.03.2026

Тригодишно дете од Штип вчера е хоспитализирано во Клиничка болница-Штип на одделот за Педијатрија, а по извршените испитувања е констатирано дека има присуство на „бензодиезепами“, соопштија денеска од СВР-Штип.

Во пишаното соопштение се наведува дека вчера во 18.18 часот во СВР-Штип е пријавено дека на Детското одделение при Клиничка болница Штип во 11.47 часот на детското одделение дошла 24 годишната Н.С. од Штип со нејзиното тригодишно дете, кое било затруено.

По извршени испитувања е констатирано дека кај детето има присуство на „бензодиезепами“ и ќе биде задржано на опсервација. Известен е Центарот за социјални работи-Штип и се преземаат мерки за расчистување на случајот.

