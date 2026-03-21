Штипјанец возел со 105 километри на час во населено место каде е дозволено 50

Вчера во 17:20 часот на булевар „Гоце Делчев” во Штип, од страна на полициски службеници од Мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата при Сектор за сообраќајни работи со помош на специјално возило пресретнувач на Министерството за внатрешни работи измерена била брзина на движење на патничко моторно возило „голф” со штипски регистарски ознаки од 105 километри на час во населено место каде што максималната дозволена брзина е 50 километри на час, информираат од МВР.

Од таму посочија дека против возачот С.И. (21) од Штип се преземени соодветни мерки и дека тој ќе се соочи со законски предвидената санција.