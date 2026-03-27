Пијан маж од струшко уапсен при обид да опожари сува трева и грмушки

Хроника

Уапсен 52-годишен маж од струшко, фатен е при обид да опожари сува трева и грмушки.

Од МВР информираат дека вчера во 13:30 часот на патот Струга – село Калишта, полициски службеници од ОВР Струга го лишиле од слобода С.Д.(52) од Калишта. Тој бил затекнат при обид на патот пред негова парцела да запали сува трева и грмушки. 

При преземање мерки, полициските службеници констатирале дека С.Д. е под дејство на алкохол, односно му биле измерени 1,90 промили алкохол во крвта.

„По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава“, посочија од МВР.

