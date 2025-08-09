 Skip to main content
09.08.2025
Република Најнови вести
Сабота, 9 август 2025
Неделник

Пет пожари на отворено во Македонија

Хроника

09.08.2025

На ден 09.08.2025 година, до 12:30 часот, на територијата на Македонија имало вкупно 5 пожари на отворен простор, од кои 2 се изгаснати, а 3 се водат како сè уште активни, информираат од Центарот за управување со кризи.

АКТИВНИ: 3

• Општина Битола – с. Братиндол, гори сува трева во нива.

• Општина Прилеп – гори сува трева над касарната во Прилеп.

• Општина Валандово – гори сува трева покрај патот Валандово–Дојран.

ПОД КОНТРОЛА: 2

• Општина Тетово – гори ѓубре кај железничката станица.

• Општина Ранковце – гори ниска трева и ситна шума.

