Одземени уште седум возила во Македонија – возачите немале возачки

На 07.02.2026 во 02:10 часот на бул. „1 Мај“ во Битола, полициски службеници од СВР Битола го лишија од слобода Д.И.(30) од Битола. При контрола во сообраќајот, полициските службеници сопреле патничко возило „цитроен” со прилепски регистарски ознаки, управувано од Д.И., при што било констатирано дека Д.И. не поседува возачка дозвола.

На 06.02.2026 во 20:45 часот на улица „Страшо Пинџур“ во Кавадарци, полициски службеници од ОВР Кавадарци го лишија од слобода Д.И.(20) од село Возарци, кавадаречко. При контрола на патниот сообраќај, полициските службеници сопреле патничко возило „голф“ со кавадаречки регистарски ознаки, кое го управувал Д.И., при што било констатирано дека возилото го управувал без да поседува возачка дозвола.

На 07.02.2026 во 04:30 часот на бул.„1 Мај“ во Битола, полициски службеници од СВР Битола лишија од слобода 17- годишник од Битола, бидејќи бил затекнат како управува патничко возило „ауди” со битолски регистарски ознаки, без да поседува возачка дозвола.

На 06.02.2026 во 21:50 часот, на улица „Петре Прличко“ во Велес, полициски службеници од СВР Велес го лишија од слобода М.Г.(30) од Скопје. При контрола во сообраќајот, било сопрено патничко возило „мерцедес“ со скопски регистарски ознаки, управувано од М.Г., при што било констатирано дека го управувал без да поседува возачка дозвола.

На 06.02.2026 во 12:05 часот на улица „Димитар Влахов“ во Велес, полициски службеници од СВР Велес го лишија од слобода С.К.(54) од Велес. При контрола на патниот сообраќај било сопрено патничко возило „матиз“ со велешки регистарски ознаки, што го управувал С.К., при што било констатирано дека возилото го управува без да поседува возачка дозвола.

На 06.02.2026 во 19:40 часот, на магистрален пат Езеро Младост- Велес, полициски службеници од Мобилната единица за компензаторни мерки при Одделот за гранични работи и миграции го лишија од слобода Д.Ѓ.(22) од Велес. При контрола на патниот сообраќај било сопрено патничко возило „бмв“ со велешки регистарски ознаки, кое го управувал Д.Ѓ., при што било констатирано дека го управувал без да поседува возачка дозвола.

На 06.02.2026 во Богданци полициски службеници од СВР Струмица-ОВР Гевгелија го лишија од слобода Џ.А.(36) од Кавадарци. При контрола во патниот сообраќај на ул. „Маршал Тито“ во Богданци, полициски службеници запреле патничко возило „форд“ со струмички регистарски ознаки, управувано од Џ.А.. Притоа, било констатирано дека тој го управувал возилото без да поседува важечка возачка дозвола.

По добиени насоки на јавен обвинител, возилaта се одземени, а по целосно документирање на случаите, ќе бидат поднесени соодветни пријави.