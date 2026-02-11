 Skip to main content
11.02.2026
Среда, 11 февруари 2026
МВР со детали: Тешко повреден возач во сообраќајката кај клучката Хиподром

11.02.2026

Едно лице е тешко повредено во сообраќајната несреќа која синоќа се случи кај клучката Хиподром при судир на камион и автомобил, кои потоа целосно изгореа.

На 10.02.2026 во 23:00 часот во СВР Скопје било пријавено дека на автопатот Скопје-Куманово, пред клучката за обиколница на Град Скопје, се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило „бмв“ со скопски регистарски ознаки, управувано од А.В.(25) од с.Бујковци, скопско и товарно возило „мерцедес“ со полуприколка со неготински регистарски ознаки, управувано од Љ.Д.(56) с.Брест, штипско, при што двете возила се запалиле и целосно изгореле. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот на патничкото возило „бмв“, констатирани во Комплекс клиники „Мајка Тереза“ Скопје, информираа од МВР.

Извршен бил увид од увидна екипа на СВР Скопје.

