27.04.2026
Можно е исклучување на јавноста во делови од доказната постапка за „Пулс“

Во судската постапка за случајот „Пулс“, видеоматеријалите што се предложени како доказ нема целосно да се прикажуваат во судница, бидејќи делови од нив не се важни за обвинението. Ова денеска на брифинг го потенцираа обвинителите кои го застапуваат обвинението.

Според информациите, ќе се емитуваат само сегментите што се директно поврзани со предметот и со наводите на обвинителството, објави 4news.mk

Воедно, се разгледува и можноста во одредени моменти јавноста да биде исклучена од расправата, доколку се процени дека содржината на дел од доказите бара таква мерка.

Утре треба да започне доказната постапка.

