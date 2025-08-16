 Skip to main content
16.08.2025
Сабота, 16 август 2025
Лажна дојава за бомба на скопскиот аеродром

16.08.2025

Ноќеска во 02:41 часот, на телефонскиот број за итни случаи 112 е добиена пријава за поставена бомба во авион кој требало да полета од „Меѓународниот аеродром Скопје“ кон Турција.

Како што соопшти утрово Министерството за внатрешни работи, се работи за лажна дојавата за бомба на скопскиот аеродром.

-Веднаш по добиената пријава преземени се соодветни активности и извршени се потребните проверки од страна на антитерористичката единица при МВР и утврдено е дека пријавата е лажна, односно дека нема никаква експлозивна направа, велат од МВР.

По завршувањето на проверките, околу 06:00 часот, аеродромот продолжи со редовно работење.

