09.08.2025
Република Најнови вести
Сабота, 9 август 2025
Неделник

ЦУК: Вкупно пет пожари на отворен простор, од кои два се изгаснати, а три сè уште активни

Хроника

09.08.2025

Центар за управување со кризи

На територијата на државата денеска до 12:30 часот имало вкупно пет пожари на отворен простор, од кои два се изгаснати, а три се водат како сè уште активни, информираат од Центарот за управување со кризи.

Активни се пожарите кај село Братиндол, во Општина Битола, каде гори гори сува трева во нива, пожарот во Општина Прилеп каде гори сува трева над касарната во Прилеп и во Општина Валандово каде гори сува трева покрај патот Валандово–Дојран.

Под контрола се два пожара и тоа во Општина Тетово каде гори ѓубре кај железничката станица и во Општина Ранковце каде гори ниска трева и ситна шума.

