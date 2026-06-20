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ЦУК: Активен пожарот во Општина Арачиново, каде гори ѓубре и ниска вегетација, девет изгаснати

Хроника

20.06.2026

На територијата на државата денеска до 18 часот се регистрирани вкупно 10 пожари на отворен простор, од кои сè уште активен е пожарот во Општина Арачиново, каде гори ѓубре и ниска вегетација, додека девет се целосно изгаснати.

Како што соопшти ЦУК, целосно изгаснати се пожарите во: Општина Сарај, кај селото Грчец, во близина на вилите од викенд-населбата, каде горела ниска вегетација; во Општина Бутел, во Визбегово, каде гореле дива депонија и ниска вегетација; во Општина Брвеница, кај селото Волковија, каде горела ниска вегетација, во Општина Штип, на месноста „9-ти километар“, во близина на експресниот пат Штип – Радовиш, каде горела ниска вегетација и во Општина Кочани, кај селото Тркање, каде горела ниска вегетација.

Изгаснати се и пожарите во Општина Радовиш, кај селото Бучим, каде била зафатаена ниска вегетација и ниска шума, во Општина Новаци, кај селото Теповци, на месноста Ергела, каде горела ниска вегетација; како и пожарите кај селото Пчиња, во Општина Куманово и во Општина Липково, кај селото Отла, во Липковско Поле кон селото Оризаре, каде гореле ниска вегетација и жито.

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