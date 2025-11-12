 Skip to main content
12.11.2025
Република Најнови вести
Среда, 12 ноември 2025
Неделник
По руските санкции

Што ќе биде со вработените во „Лукоил“ Македонија?

Економија

12.11.2025

Се бара решение за 550-те вработени во подружницата на руската компанија „Лукоил“ во Македонија откако од овој енергетски гигант одлучија да го продадат имотот во странство по санкциите за нафта што ги воведе американскиот претседател. 

Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) Марко Бислимоски денеска изјави дека треба да и се даде шанса на Лукоил Македонија и дека може да снабдува деривати од други земји.

– Имав средба со претставникот на Лукоил Македонија и тој ќе ги преземе сите мерки за тие луѓе да не останат без работа. Значи, Лукиол може и понатаму да работи и да обезбедува нафтени деривати. Досега, најголем дел обезбедувал од Бугарија, но може да обезбедува и од други земји така што во тој дел треба да му дадеме шанса и понатаму да работи, не мора да се снабдува со деривати обезбедени од руски рафинерии, рече Бислимоски.

„Лукоил“ во земјава има 40 бензински пумпи и 10 резервоари со вкупен капацитет од осум илјади 320 кубни метри.

Поврзани вести

Свет  | 08.11.2025
Зошто пропадна продажбата на Лукоил на шведската компанија „Гунвор“?
Балкан  | 08.11.2025
Бугарија итно со Закон ја презеде руската „Лукоил“ во Бургас
Свет  | 07.11.2025
Договорот за „Лукоил“ пропадна – блокирана продажбата на нафтениот гигант
﻿