 Skip to main content
21.03.2026
Република Најнови вести
Сабота, 21 март 2026
Неделник

Николоски: Ќе има зголемување на капацитетите и модернизирање на аеродромите

Економија

21.03.2026

Заменик претседателот на Владата и министер за транспорт, Александар Николоски, соопшти дека за година и половина имаме 24 нови дестинации од двата македонски аеродроми, а Скопскиот аеродром е со најголем процент на раст во регионот.

Николоски додава дека следува зголемување на капацитетите и модернизирање на аеродромите.

До денес имаме 24 нови дестинации од двата аеродроми. Ги има од „Визер“, но ги има и други компании. Пред неколку дена ги објавивме новите поврзувања со Братислава и Милано, веќе следно ќе имаме поврзување Охрид – Виена, којшто ќе е со „Аустриан Ерлајнс“, така што различни компании отвараат различни дестинации“, изјави Николоски во гостување во емисијата „Стадион” на Канал 77. 

Во споредба со останатите аеродроми во регионот, Николоски истакна дека процентот на раст на Скопскиот аеродром за оваа година, според реномираните списанија за авиосообраќај, ќе биде најголем во однос на останатите аеродроми во регионот. Вицепремиерот исто така најави дека веќе се размислува за зголемување на капацитетите на македонските аеродроми.

Уште сега постојат услови да се отворат уште шест шалтери на постојниот терминал на скопскиот аеродром, а за брзо време ќе започнеме и целосна реконструкција на Охридскиот аеродром, кој што треба во помала варијанта да заличи на Скопскиот, една модерна терминална зграда која што ќе се изгради таму“, најави министерот за транспорт.  

Изјава за медиуми на министерот за транспорт Александар Николоски, пред трибината „Развој како услов за опстанок на македонското градежништво”, во организација на Градежниот факултет.

Во однос на странските инвестиции тој кажа дека целта е да ги задржиме странските инвестиции на сегашното ниво и да го отвориме патот на истражувачки центри кои ќе отвараат високоплатени работни места.

Мислам дека ние ќе ги стабилизираме странските инвестиции на ова ниво, од неколку причини. Првата причина е, за кој било инвеститор да инвестира надвор од сопствената држава, треба сопствената држава да има раст. ЕУ од каде што доаѓаат најголем број од инвестициите, заради војната во Украина, веќе години наназад има рецесија, и компаниите главно се затвораат внатре. Второ, автомобилската индустрија, која што е главен двигател на инвестициите во Македонија, во ЕУ е во криза. И третиот фактор е, во 2006 година, кога ние ја почнавме политиката на странски директни инвестиции, невработеноста беше речиси 40 проценти. Денес, скоро и да нема невработен во државата, и нормално е дека апетитот за инвестирање не може да е ист. Сега наша задача е да ги одржуваме и да носиме инвеститори кои што ќе отвараат истражувачки центри, и кои што ќе даваат добро платени работни места. Тоа е следната фаза кон која се стремиме – истакна, меѓудругото“, вицепремиерот Николоски. 

Поврзани вести

Економија  | 21.03.2026
Автопатите на коридорите се градат со предвидена динамика, нема дополнителни трошоците за изградбата
Македонија  | 18.03.2026
Николоски: Ненад Савески е личност со искуство што ќе испорача правда, која на Македонија очајно и е потребна
Економија  | 17.03.2026
Николоски: Директни летови од Охрид до Братислава и Милано, нови туристи и можности за економијата
