 Skip to main content
12.08.2025
Република Најнови вести
Вторник, 12 август 2025
Неделник

Мицкоски за мерки за цените на храната: Подобро на краток рок да ја платиме политичката цена, отколку граѓаните да ја плаќаат на долг рок

Економија

12.08.2025

Свесни сме дека тоа можеби ќе има и политичка цена, но подобро на краток рок да ја платиме политичката цена, отколку граѓаните да ја плаќаат во континуитет, на долг рок, рече денеска премиерот Христијан Мицкоски, одговорајќи на новинарско прашање во врска со вчерашната најава дека Владата сака да донесе „не популарни, туку долгорочни решенија“ за цените на храната.

Мицкоски нема никаква дилема и апсолутно е подготвен, како што истакна, да плати таква политичка цена.

Апсoлутно да, зашто сме свесни, откако го лоциравме проблемот, дека тоа можеби ќе има и политичка цена и тука немаме никаква дилема, но подобро на каток рок да ја платиме таа политичка цена, отколку граѓаните да ја плаќаат во континуитет на долг рок – подвлече премиерот за мерките кои, изјави вчера, нема да бидат популистички.

Мицкоски вчера кажа дека се прават детални анализи и дека Владата не сака да донесе популистички мерки, туку трајно решение за цените на храната.

Праксата покажа, додаде, дека ограничувањето на маржата само се прелева во другите месеци и потоа цените се балансираат. Тоа е замка, во која – потенцира, не треба да западнеме.

Поврзани вести

Економија  | 12.08.2025
Мицкоски за најавените мерки за цените на храната: Подобро на краток рок да ја платиме политичката цена, отколку граѓаните да плаќаат на долг рок
Балкан  | 10.08.2025
Вучиќ најави дека ќе ги ограничи маржите за да се намалат цените во Србија
Економија  | 08.08.2025
Трговците, производителите и дистрибутерите попладнево на средба кај Дурмиши за цените на храната